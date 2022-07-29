Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, Macaristan'da düzenlenecek

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda şu ana kadar MaxVerstappen (RedBull) 7, Charles Leclerc (Ferrari) 3, SergioPerez (RedBull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. MaxVerstappen (Hollanda): 233 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 170

3. SergioPerez (Meksika): 163

4. Carlos Sainz (İspanya): 144

5. George Russell (Büyük Britanya): 143

- Takımlar

1. RedBull: 396

2. Ferrari: 314

3. Mercedes: 270

4. Alpine: 93

5. McLaren: 89



