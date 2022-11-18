Formula 1'de sıradaki durak Birleşik Arap Emirlikleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son ayağına, Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliği yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki yaklaşık 5.3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. 58 turluk yarış ise 20 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'de başlayacak.

Pilotlar klasmanında RedBull sürücüsü Hollandalı MaxVerstappen, şampiyonluğu daha önce garantiledi.

Bu sezon Verstappen 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, SergioPerez (RedBull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ile George Russell (Mercedes) birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. MaxVerstappen (Hollanda): 429 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 290

3. SergioPerez (Meksika): 290

4. George Russell (Büyük Britanya): 265

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 240

Takımlar

1. RedBull: 719

2. Ferrari: 524

3. Mercedes: 505

4. Alpine: 167

5. McLaren: 148



