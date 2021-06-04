Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla sürecek

Sezonun 6. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.

51 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 6 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından LewisHamilton'ın 3, RedBull-Honda'dan MaxVerstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. MaxVerstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56

4. ValtteriBottas (Finlandiya): 47

5. SergioPerez (Meksika): 44

Takımlar klasmanı

1. RedBull: 149

2. Mercedes: 148

3. McLaren: 80

4. Ferrari: 78

5. Aston Martin: 19



