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Formula 1'de sıradaki durak ABD

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek

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Formula 1'de sıradaki durak ABD
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ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris 3 kez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.
ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 331
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279
3. Charles Leclerc (Monako): 245
4. Oscar Piastri (Avustralya): 237
5. Carlos Sainz (İspanya): 190
Takımlar
1. McLaren: 516
2. Red Bull: 475
3. Ferrari: 441
4. Mercedes: 329
5. Aston Martin: 86
 
 
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