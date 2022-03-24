Formula 1'de gündem Ferrari

Formula 1'de 2022 sezonunun heyecanı başladı. Bahreyn'deki yarışa, duble yapan Ferrari damga vurdu. İtalyan takımının bu performansı, padoktaki gündemin ilk maddesi oldu.

Alman basını, Ferrari'nin şu anda griddeki en güçlü motora sahip olduğunu iddia etti. İtalyan takımının E10 yakıtına geçmesine rağmen, güç ünitesinde geçen yıla göre büyük gelişme kaydettiği belirtildi.

İtalyan gazetesi CorrieredelloSport ise Ferrari'nin Bahreyn Grand Prix'sinde düşük motor moduyla yarıştığını yazdı. Takımın, dayanıklılık sorunu yaşamamak adına kademeli olarak güç arttıracağı ifade edildi.

İtalyan basınındaki bir diğer habere göre Ferrari motoru, Honda motoruna göre en az 5 beygir daha güçlü bir hale geldi. Takımın, Japon üretici ile olan 25