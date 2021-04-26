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Fahri: Yüksek rekabet bizleri bekliyor

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Deniz Fahri, “Tekrardan ülkemde yarışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Yüksek rekabetin olacağı bir sezon bizleri bekliyor.” açıklamasını yaptı

Fahri: Yüksek rekabet bizleri bekliyor
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasındayarışacak olan Deniz Fahri, yeniden ülkesinde yarışacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Chase Grup Rallisi olarak 7 – 8 Mayıs tarihlerinde ZetKarting, Şirinevler, Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleştirilecek yarış öncesinde ilk test sürüşünü gerçekleştiren Deniz Fahri, şu açıklamayı yaptı:
“2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası öncesinde Skoda R5 ile ilk test sürüşümü gerçekleştirdim.
Tekrardan ülkemde yarışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Yüksek rekabetin olacağı bir sezon bizleri bekliyor.Sezon boyunca tüm yarışlar çok çekişmeli geçecek.”
 
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