Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti

Chase Grup Rallisinde genel klasman birincisi olan Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi, yarışta sınıflara göre dağılımda Sınıf 2 birincisi de oldular

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup ana sponsorluğunda; Near East Bank, Çağkan Yapı ve İskele Sistemleri, Capital Radyo,Chagla Car Care, Aveon Sigorta, Tekan Mobile, Limasol Online ve Alayköy Belediyesi yan sponsorluklarında 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

7 Mayıs günü Zet Karting‘in tekrardan kapılarını açması ile başlayan Chase Rallisi yine Zet Karting özel etabı ile Zet Karting pistinde tamamlandı.Ralli, eski şampiyonların açılış töreninde karting yarışı gerçekleştirmesinin ardından Şampiyonada yarışacak 17 aracın ve 1.gün Özel Etap 1’de Zet SSS katagorisinde yarışan 4’ü drift aracı olmak üzere; toplamda 21 yarışçının katılımı ile 17:00’da start aldı.

İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olarak pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zekâ Özteknik Best Time” kupasını aldılar.

İkinci gün toplamda 7 Özel etabı geçmek için start alan 15 ekipten 9 u finiş görerek ikinci günü tamamladı.Genel klasmanda yarışın birincisi Flat Out Rally Team adına yarışan Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi, ikincisi ise takım arkadaşı Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi oldular.Üçüncü ise Macila Rally Team adına yarışan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldu.

Yarışta sınıflara göre dağılımda Sınıf 2 Birincileri Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi olurken, ikinci Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi, üçüncü de Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldular.

Organizasyon’un ödül töreni 18:30’da Chase Direktörleri Mehmet Yücel, Caner Tosuncuk, Basel Holding den Gürsu Çakaloz ve Başkan Tigin Kişmir verdiler.