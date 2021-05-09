Fahri: Emeğimizin karşılığını aldık

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Chase Grup Rallisini birincilikle tamamlayan Deniz Fahri, elde ettiği başarı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Deniz Fahri’nin açıklamaları şöyle:
“Çok emek vererek, imkânları zorlayarak tekrardan yarışmaya başladım. İlk yarışımda da birinciliği kazandım.
Çok çalıştık, şans da yanımızdaydı.Birinci olarak emeğimizin karşılığını aldık.Mutluluğumu kelimelerle anlatmak yetmez.
Bu spora lütfen ama lütfen desteğinizi esirgemeyiniz. İnanın herkes çok emek veriyor.Dökülen de hep alın teridir. Yanımızda olan, gelip izleyen herkese, yarışa sponsor olan Chase Grup’a, inanılmaz özveri ile çalışan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ailesine,kendi sponsorum Rocks Hotel & Casino’ya, mühendisim Gergely Topp’a, herzaman yanımda olan büyük emek veren Berk Koç’a, co pilotum Serhan Tan’a,CarWax Detailing Studio’ya, karnı burnundayken bile yanımızda olan eşlerimiz İnci Kumovaile Basak Sezinler Tan’a, bizim başarımızdaki emekleri çok büyük olan ve de en az kendi başarıları kadar sevinip mutlu olan ekibimize,“Turgut Yıldız,Ömer Yıldız,Erim Barani,Mehmet Efeoğulları,Hasret Devirve Mehmet Karaman”ile daha yazmayı unuttuğum herkese çok ama çok teşekkür ederim.
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının ilk yarışı olan Chase Rallisini 1. olarak tamamladık. 12-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan nesdersan.com Rallisinde görüşmeyi diliyoruz.
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