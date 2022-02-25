F1 yönetimi Rusya’yı 2022 takviminden çıkardı

Formula 1, Ukrayna'da yaşananlara sessiz kalmadı. Yarış yönetimi, Rusya Grand Prix'inin 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Formula 1 yönetimi, 2022 Rusya Grand Prix'sinin takvimden çıkarıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şok içerisinde takip ediyoruz. İlgili tüm paydaşların görüşüyle birlikte, mevcut şartlarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı." ifadesi kullanıldı.

SebastianVettel, "Rusya'da yarış düzenlense bile orada yer almayacağım." demişti. Son dünya şampiyonu MaxVerstappen de "Savaşın olduğu yerde yarış yapılması doğru değil." şeklinde konuşmuştu.

Diğer yandan Amerika merkezli takım Haas, Uralkali markasını testlerin üçüncü günü için araç üzerinden kaldırdı.

Takım sorumlusu GuntherSteiner ise sponsorluk için yasal prosedürler üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

Yaşananlara dair konuşan Rus pilot NikitaMazepin ise “Zor bir zaman. Söylenenlerin ve yapılanların çoğu üzerinde kontrol sahibi değilim. Bu süreçte işime odaklanmayı seçiyorum.” açıklamasını yaptı.



