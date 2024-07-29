F1'de zirve el değiştirdi

Formula 1'de sezonun 14. etabı Belçika'da koşuldu. Bitiş çizgisini ilk sırada geçen George Russell, aracı ağırlık limitlerine uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Yarışı ikinci sırada bitiren Lewis Hamilton, mücadelenin galibi ilan edildi

Formula 1'de sezonun 14'üncü etabına Belçika ev sahipliği yaptı. Yaz arasından önceki son yarış, Spa pistinde 44 tur üzerinden koşuldu.

İlk cepten başlayan Charles Leclerc, startta yerini korumayı başardı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise ilk turda Sergio Perez'i geçerek ikinci sıraya yerleşti. Büyük Britanyalı pilot, üçüncü tur itibarıyla da yarış liderliğini ele geçirdi.

Turlar ilerledikçe dengeler değişti. Tek pit stop ile yoluna devam eden George Russell liderliği devraldı. Heyecanın giderek arttığı yarış, Mercedes pilotlarının büyük mücadelesine sahne oldu. Takım arkadaşını yakın takibe alan Lewis Hamilton, atak yapmasına rağmen Russell'ı geçmeyi başaramadı. İkili arasındaki çekişme son ana kadar devam etti. George Russell, Hamilton'ın 0,5 saniye önünde bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Yarış sonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Britanyalı pilot Russell diskalifiye edildi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'dan, yapılan açıklamada Russell'ın aracının ağrılık limitlerine uymadığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi. Mercedes takımı da hatayı kabul etti. Russell'ın diskalifiye olmasının ardından Lewis Hamilton galip ilan edildi.

Kariyerinin 105'inci galibiyetini elde eden Lewis Hamilton, son üç yarışta ikinci kez kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı. Yaptırım kararıyla podyum sıralaması da Oscar Piastri ve Charles Leclerc olarak güncellendi.

Formula 1'de sezonun 15'inci etabı Hollanda Grand Prix'i 25 Ağustos'ta koşulacak.

