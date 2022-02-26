ETCR Yarışları Türkiye’de!

FIA’nın (Uluslararası Motor Sporları Federasyonu) bünyesinde bulunan ETCR (Elektrikli Binek/Turing Otomobil) Dünya Şampiyonası ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek. 127 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşabilme potansiyeline sahip organizasyonda, EMSO ve TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) katkısı da olacak.Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı yarış, 20-22 Mayıs'ta İntercityİstanbul Park'ta yapılacak.
EMSO ve Beyoğlu Belediyesi’nin davetleriyle toplantıya KKTOK (Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu) Başkanı TiginKişmir ve KKTC’nin ilk elektrikli otomobil üretici markası Günsel Otomobil yetkilileri Sertel Tantan ile Yalvaç Akgün de katılarak hazır bulundular.
Varank "Yarış Türkiye'ye çok şey katacak"
Tersane İstanbul'da ETCR yarışıyla ilgili düzenlenenbasın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “ElektrikliBinek Otomobil Yarışları Dünya Şampiyonası gibi organizasyonlar kamuoyunda farkındalık oluşturmak, insanları dünyanın geleceği açısından bilinçlendirebilmek adına önemli fırsatlar. Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşabilme potansiyeline sahiptir. Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul’un tanıtımında da pozitif bir rol üstlenecektir. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz." dedi.
Geleceğin teknolojilerine yönelik önemli bir spor etkinliğinin yanında Türkiye'yi dünya vitrinine taşıyacak bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Varank, "Bu bakımdan FIA ElektrikliBinek Otomobil Yarışları Dünya Şampiyonası'nın ülkemize katacağı çok şey olduğuna inancım tam." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya;
"İlklerin belediyesi Beyoğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bizde Bakanlık olarak sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah neticeleri hayırlı olur."diye konuştu.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız;
"Sporun, teknolojinin ve enerjinin buluştuğu Elektrikli Binek Otomobiller Yarışı, şehrin sağlığına farkındalık oluşturmak için en özel ve sempatik fırsatlardan biridir. Karbon ayak izine dikkat çekmek, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturmak için elektrikli araçların ve karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Bu yarışı ülkemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
EMSO ve TOSFED desteği;
Emso Sportif CEO’su Mert Güçlüer ile TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, FIA’nın ilk kez bu yıl düzenleyeceği Elektrikli Binek Otomobil Dünya Şampiyonası’nın bir ayağına sportif destek anlamında katkı koyacakları için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdiler.
FIA-ETCR Seriler Direktörü XavierGavory;
İstanbul'un ikonik bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gavory, daha önce de İstanbul'a geldiğini ve kente aşık olduğunu dile getirerek, "İstanbul'da yaşadığınız için farkında olmayabilirsiniz ama dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Burada olmak çok heyecan verici. İstanbul'da, Beyoğlu'nda şehir içi yarış yapmak bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun için çaba harcayan herkese çok teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.
TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam;
“Dünya çapındaki organizasyonları ülkemize kazandırmak adına gururlu ve mutluyuz. İlk kez gerçekleştirilecek olan FIA ETCR Şampiyonası’nın bir ayağına Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız. Bu gibi aktivitelerin devamı gelecektir. Katkı koyan destek olan herkese teşekkürler” dedi.
KKTOK Başkanı Kişmir;
İstanbul’daki basın tanıtım organizasyonuna katılan KKTOK Başkanı TiginKişmir, gün boyunca birçok ikili temasta bulundu. Bugüne kadar hem KKTOK bünyesinde hem de Türkiye’deki organizasyonlarda yapmış oldukları görevleri layıkıyla yerine getirmenin gururuyla, yine yeniden KKTOK olarak görevde bulunacakları müjdesini vermiş oldu. TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz, TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, EMSO CEO’su Mert Güçlüer ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile yarışlar ve kısa gelecekle ilgili organizasyonlar adına sohbetler etti.
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