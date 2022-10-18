Ertelenen Motodrag finali yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda yağmur nedeniyle ertelenen sezonun üçüncü ve final yarışı Mevlevi’de 23Ekim 2022 Pazar günü yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda sezonun finali bu Pazar (23Ekim 2022) yapılıyor. Geçtiğimiz Pazar günü yapılması planlanan ancak yağmur nedeniyle ertelenen sezonun üçüncü ve final yarışı Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda; Berna Güzel Elektronik, Lungo Cafe, WorldTechBüroteknik, YZC Lastik Servisi, MemoliRestaurant, Halisköy, Şahinler Muhtarlığı, Demonte Mobilya ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak. Bahri Peköz’ün de anılacağı ve bir kategoriye adının verileceği yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt-üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de sıralama seansı, saat 12.00’de ise ikili eşleşmelerin başlayacağı organizasyonun takribi 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor. 6 farklı sınıfta kayıtların alındığı yarışın kayıt işlemleri 21 Ekim 2022 Cuma 18.00’de son bulacak.

