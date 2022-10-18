banner875
banner815
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
10 0
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
9 0
 
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
21 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
17 0
31 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
10 0
Doğan nihayet
Doğan nihayet
31 0
banner878

Ertelenen Motodrag finali yapılıyor

banner476

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda yağmur nedeniyle ertelenen sezonun üçüncü ve final yarışı Mevlevi’de 23Ekim 2022 Pazar günü yapılıyor

banner825
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda sezonun finali bu Pazar (23Ekim 2022) yapılıyor. Geçtiğimiz Pazar günü yapılması planlanan ancak yağmur nedeniyle ertelenen sezonun üçüncü ve final yarışı Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda; Berna Güzel Elektronik, Lungo Cafe, WorldTechBüroteknik, YZC Lastik Servisi, MemoliRestaurant, Halisköy, Şahinler Muhtarlığı, Demonte Mobilya ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak. Bahri Peköz’ün de anılacağı ve bir kategoriye adının verileceği yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt-üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de sıralama seansı, saat 12.00’de ise ikili eşleşmelerin başlayacağı organizasyonun takribi 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor. 6 farklı sınıfta kayıtların alındığı yarışın kayıt işlemleri 21 Ekim 2022 Cuma 18.00’de son bulacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.