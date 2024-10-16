Eren Ortaç, ROK Cup Dünya Şampiyonası’nda piste çıkıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (North Cyprus Karting Club) organize ettiği 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından Mini kategori şampiyonu Eren Ortaç İtalya’da gerçekleştirilecek olan Dünya ROK Cup Süper Final yarışları için İtalya’ya gitti

Altı yarıştan oluşan 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından, Mini Kategori şampiyonu olarak İtalya’ya gitmeye hak kazanan Eren Ortaç, 15-19 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilecek olan Dünya ROK Cup Süper Final yarışları için İtalya’ya gitti. Bu sezon yapılan 6 yarışın 4’ünde pist rekoru kırarak birinciliği elde eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran Eren Ortaç, İtalya’nın en prestijli yarışı olan ROK Cup Dünya Şampiyonası finaline TOSFED lisansı ile ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Bu sezon 22’ncisi yapılacak olan ROK Cup Superfinal yarışlarında dünyanın dört bir yanından 400’ün üzerinde sporcu mücadele edecek. İtalya’da bulunan South Garda Pisti’nde yapılacak olan ROK Cup Süper Finalleri 15 Ekim’de başlayıp, 19 Ekim’de yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.

REŞAT ALTINÖR’DE PİSTE ÇIKACAK

İtalya’nın en önemli takımlarından biri olan “Baby Race Driver Academy” takımında yer alacak olan Eren Ortaç, bu sezon açılan 10 yaş altı Mini kategoride tecrübe kazanmak için İtalya’ya giden Reşat Altınör ile takım arkadaşı olacak. Bu sezon ilk kez Mini kategoride yarışan ve başarılı yarışlar çıkaran Altınör önemli bir tecrübe kazanacak.

