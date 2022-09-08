Endurocular Hamitköy ovalarında yarışacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2022 sezonu Güven Sigorta Enduro Şampiyonası’na devam ediyor. Pazar günü (11 Eylül 2022 Pazar), Hamitköy-Taşkent arasında yapılacak yarışın başlama saati 15.30 olarak belirlendi

KITMOK Güven Sigorta 2022 Enduro Şampiyonası’nın ikinci yarışı, bu Pazar Hamitköy bölgesinde yapılıyor. Sezonun şampiyonaya dahil ikinci yarışı, Taşkent-Hamitköy arasındaki arazide hazırlanan etapta yapılacak. Pazar günü 15.30’da başlayacak olan yarış takribi 18.30’da sona erecek. Güven Sigorta’nın yanı sıra Berna Güzel Elektronik, WorldTechBüroteknik, LungoCafe, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de destek verdiği organizasyonda Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 13 sınıfta yarışlar yapılacak.

KAYITLAR CUMA AKŞAMÜZERİ TAMAMLANACAK

KITMOK Güven Sigorta 2022 Enduro Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin üst kısmında bulunan çemberden batı istikametine dönülünce, sağ taraftaki tepeli arazide hazırlanan yaklaşık 3,5 kilometrelik etapta yapılacak. Sprint tarzında hazırlanan etabın start ve finiş noktası birbirine yakın olacak. Yarışçılar biri deneme olmak üzere etabı üçer kez geçtikten sonra dereceler belirlenecek ve ödül töreni yapılacak. Şu ana kadar 20 ön kayıt alınan yarışın kayıt işlemler bu akşam (9 Eylül 2022 Cuma) 18.30’da tamamlanacak.

