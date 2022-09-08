banner762
banner815
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
13 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
43 0
 
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
23 0
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
24 0
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
23 0
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
9 0
Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı
Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı
92 0
banner797

Endurocular Hamitköy ovalarında yarışacak

banner476

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2022 sezonu Güven Sigorta Enduro Şampiyonası’na devam ediyor. Pazar günü (11 Eylül 2022 Pazar), Hamitköy-Taşkent arasında yapılacak yarışın başlama saati 15.30 olarak belirlendi

banner825
Endurocular Hamitköy ovalarında yarışacak
KITMOK Güven Sigorta 2022 Enduro Şampiyonası’nın ikinci yarışı, bu Pazar Hamitköy bölgesinde yapılıyor. Sezonun şampiyonaya dahil ikinci yarışı, Taşkent-Hamitköy arasındaki arazide hazırlanan etapta yapılacak. Pazar günü 15.30’da başlayacak olan yarış takribi 18.30’da sona erecek. Güven Sigorta’nın yanı sıra Berna Güzel Elektronik, WorldTechBüroteknik, LungoCafe, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de destek verdiği organizasyonda Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 13 sınıfta yarışlar yapılacak.
KAYITLAR CUMA AKŞAMÜZERİ TAMAMLANACAK
KITMOK Güven Sigorta 2022 Enduro Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin üst kısmında bulunan çemberden batı istikametine dönülünce, sağ taraftaki tepeli arazide hazırlanan yaklaşık 3,5 kilometrelik etapta yapılacak. Sprint tarzında hazırlanan etabın start ve finiş noktası birbirine yakın olacak. Yarışçılar biri deneme olmak üzere etabı üçer kez geçtikten sonra dereceler belirlenecek ve ödül töreni yapılacak. Şu ana kadar 20 ön kayıt alınan yarışın kayıt işlemler bu akşam (9 Eylül 2022 Cuma) 18.30’da tamamlanacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.