"El TurcoToprak"tan rekor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13. kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'nın elinden aldı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 7 ayak sonunda toplam 15 birincilikle şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Dünya genelinde yarış severler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak, hem kendi yarış kariyeri hem de şampiyona tarihine ait rekorları geliştiriyor.

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletti. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 kez yarışa çıkıp, 133 kez ödül kürsüsünde yer aldı.

Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13'üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi JonathanRea ve İspanyol AlvaroBautista'nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 7. ayağında 3 yarışı da kazanan başarılı motosikletçi, üst üste İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz'de 3'er kez galibiyete imza atan ilk motosiklet yarışçısı unvanıyla da tarihe geçti.

Yamaha takımıyla 2021 yılında Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak, bu sezon da 7 etap sonunda toplam 15 galibiyetle BMW fabrika takımıyla (ROKiT BMW MotorradWorldSBK) şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Toprak, şu anda genel klasmanda en yakın rakibi Ducati takımından İtalyan sporcu NicoloBulega'nın 92 puan önünde 365 puanla zirvede yer alıyor. Genel klasmanda NicoloBulega 273 puanla ikinci, Aruba Ducati ekibinden İspanyol sporcu AlvaroBautista da 223 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

