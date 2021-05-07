Efsaneler pistlere döndüler

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Grup Rallisi Zet Karting tesislerinde 21 ekibin katılımıyla start aldı.
Start öncesinde ise Zet Karting tesisleri işletmeleri ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, birçok motor sporu organizasyonunu ralliseverler için organize etti. Bu organizelerden biri de ralli tarihimize damga vurmuş olan 8 eski şampiyon pilotun yarıştığı karting organizasyonu oldu.
Hilmi Karaca, Hasan Macila, Serdar Denktaş, Erdinç Can Özteknik, Mehmet Altıntaş, Mazhar Ünüvar, Cem Aytaç ve Aziz Soyseven, Zet Karting tesislerinde start alan efsane pilotlar oldular.
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