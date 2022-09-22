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Driftte heyecan yeniden başlıyor

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Drift NEU ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün ortaklaşa organize ettiği ve Pandemi sebebi ile ara verilen Drift sporu için geri sayım tamamlandı. Kuzey Kıbrıs 2022 Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı yarın ve Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

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Driftte heyecan yeniden başlıyor

Yaklaşık 3 yıllık aranın ardından Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası, “Drift NEU North Cyprus Drift Championship” adı ile başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Drift NEU ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün işbirliği içerisinde, Near East Bank’ın da katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ilk yarışı yarın ve Pazar günü (24-25 Eylül) yapılıyor. Bu yıl 3 yarıştan oluşacak şampiyonada yine geçtiğimiz yıllarda olduğu Pro ile Semi-Pro kategorileri olacak ve yine puanlamaları Avrupa’nın önemli isimleri, Drift Masters hakemleri yapacak.
Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın serbest antrenmanları 24 Eylül Cumartesi 14.30’dan itibaren yapılacak. 15 yaş altı seyircilere girişin ücretsiz olduğu organizasyonda Pazar sabahı (25 Eylül) 11.00-12.00 saatleri arasında son antrenmanlar yapılacak. 12.00-13.15 saatleri arasında ise sıralamalar yapılacak. Saat 14.30’da finalistlerin seyircileri selamlama turunun ardından 15.00’te Semi-Pro ikili eşleşmeleri ve saat 15.30’da Pro kategori en iyi 16 sürücü piste çıkacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni takribi 17.30’da yapılacak ve organizasyon sona erecek.
 

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Etiketler; #drift #NEU #Cemsa
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