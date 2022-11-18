DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak

Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasının 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek organizasyonunda Amerika, Avrupa ve İrlanda Drift Şampiyonu James Deane, İrlanda ve İngiltere Şampiyonu DuaneMckeever ve Avrupa’nın genç yıldızlarından TomasKiely de pilotlarımız ve Türkiye’den katılacak ekiplerle birlikte yarışacaklar

Geçmiş senelerde de Avrupa’da ülkemizi başarı ile temsil eden ve kürsü derecesi olan ayrıca 2022 Avrupa Drift Şampiyonası’nda da KKTC bayrağı ile yarışan Enver Haskasap’ınDrift takımı olan DriftNEU’nun temasları ardından organizasyona katılımları netleşen her 3 pilotunda ülkemizdeki bir yarışa katılacak olması Dünya Motorsporları camiasında büyük yankı uyandıracak. Öte yandan 3 kez KKTC Drift Şampiyonu pilotumuz ve Avrupa Drift Şampiyonası pilotlarından Enver Haskasap da yarışmanın favori pilotlarından biri olarak pistte olacak.

Kariyerine İrlanda Drift Şampiyonluğu ile başlayan James Dean, 3 Kez Amerika Formula Drift Şampiyonu olup bu unvanı üst üste 3 yıl kazanan tek pilottur. Avrupada’daDriftMasters ve DriftAllstarsserilerinn ve Ortadoğu Drift Şampiyonu olan sporcu dünyanın en iyi Drift pilotları arasında gösterilmektedir. James Dean, DuaneMckeever ve TomasKiley kendi araçları ile yarışmaya katılacaklardır.

Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Şampiyonu ve Türkiye’nin başarılı pilotlarının da Kıbrıs’ta olacağı, şu ana kadar Türkiye’den katılacaklarını belirten pilotların sayısının 9 olduğu ve bu sayının da artabileceği belirtilirken ülkemizin de pilotlarının tümünün katılımı öngörüldüğü, ayrıca KKTC Şampiyonlarından Akay Akbil, İbrahim Yücebaş ve Kerim Beşok’un da organizasyonda yer alacağı belirtildi.

DriftNEU’nun organize ettiği ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yapacağı, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Lefkoşa’da bulunan CemsaKarting Pisti’nde organize edilecek. Cumartesi ve Pazar 2 ayrı yarış şeklinde gerçekleştirilecek organizasyon için büyük bir hazırlık yapıldığı, özellikle yoğun katılımın olacağı beklenildiği için seyirci alanlarının genişletilmeye başlatıldığı da açıklandı.

(Kaynak: damalibayrak.net)



