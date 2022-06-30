Drift Neu Racing Team, 3. Round için İsveç’e gitti

DriftNeu Racing Team 23 ülkeden, 57 sürücünün katılacağı ve 1-2 Temmuz’da İsveç Drivecenter Arena’da gerçekleşecek, Drift Masters Avrupa Şampiyonası 3. Ayağı için İsveç’e gitti

Drift Neu Racing Team, DriftMasters Avrupa Şampiyonası 3. ayağı için İsveç’te Drivecenter Arena’da yarışacak. İsveç, 2022'de ilk kez DriftMasters Avrupa Şampiyonası etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Fällfors'taki eski bir askeri üste bulunan Drivecenter Arena, 2019'da açıldı ve bu yepyeni pisti sadece Drift Master Avrupa Şampiyona takviminde değil, neredeyse tüm şampiyona sürücüleri için de yeni hale getirdi.

23 ülkeden, 57 sürücünün katılacağı ve 1-2 Temmuz’da İsveç Drivecenter Arena’da gerçekleşecek drift şampiyonasında ilk gün sıralamalar ve ikinci gün ısınma turları ardına şampiyona yarışlarına geçilecek. 2.gün yarışlarında en iyi 32 pilot ve sonrasında en iyi 16 pilot kıyasıya yarışacak. Canlı gösterilecek şampiyona için heyecan giderek artıyor.

Ülkemizi temsilen yarışacak DriftNeu Racing Team ekibi ve pilotu Enver Haskasap, bu yarışa çok iyi şekilde hazırlanıyor.

Haskasap, 18-19 Haziran’da AvusturyaGreinbach PS Racing Center’da katıldıkları yarış ardına;

“DriftMasters Avrupa Şampiyonası 2. yarı maalesef çok iyi gitmedi. Son dakikada yarış aracımızın gelmesiyle birlikte 2 tur antrenman yaptık ve sıralamaya direkt olarak katıldık. Sıralamada, ikinci turun ilk turunda aracımızda çıkan yangın nedeniyle teknik kontrolü geçemedik. Ve ikinci turu tamamlayamadan ilk tur puanının düşük olması nedeniyle ilk 32'nin dışında kaldık. Şimdi önümüzdeki yarışa bakıyoruz.” dedi.

Deneyimli pilot, İsveç Drivecenter Arena yarışı için çok iyi hazırlandıklarını ve orada puan için savaşaklarının altını çizdi. “ İsçev’te tamamen yenilenmiş bir pistte yarışacağımız için heyecanlıyız. Bu heyecan güzel, motivasyonumuz yüksek ve en iyi şekilde yarışa hazırlanıyoruz. İsveç'te görüşmek üzere.” dedi.

Avrupa’da ve ülkemizde başarıları ile adından söz ettiren, 3 kez KKTC Drift Şampiyonu ve Avrupa Drift yarışlarında aldığı iyi derecelerle yurt dışında favori pilotlar arasında tanınan Enver Haskasap, Drift Master Şampiyonası için özel hazırlanan Nissan Silvia S15 aracıyla yarışacak. DriftNeu Racing Team pilotu Enver Haskasap, Co-pilot Halil Mulla ve ekibi turnuvanın son ayağı için İsveç’e gidiyor.

