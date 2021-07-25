Dragda kayıtlar artıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan “TuningTorchDrag Yarışı” 6 – 7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor.

İlk yarışın ardından ikinci yarış için kolları sıvayan KKDSOD yönetimi, ikinci yarışın katılımcı sayısının daha fazla olması için çalışmalarını sürdürürken, kayıt yapan yarışmacı sayısı 70’e çıktı.

2021 yılının ilk Drag yarışı geçtiğimiz ay yapılmış, 5000’den fazla seyircinin yerinde takip ettiği ve 71 aracın mücadelesine sahne olan yarış büyük beğeni toplamıştı.

