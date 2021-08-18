Dragda başarılılar ödüllendirildi

Akıncılar Tünel yolunda düzenlenen Tuning Torch Drag Yarışı ödül töreni Cahit Necipoğlu Müzesinde gerçekleştirildi. Tuning Torch Drag Yarışında, Deniz Denner, 9.887lik derecesi ile en hızlı araba ödülünü almıştı.Kategorilere göre dereceye girenler şöyle:9SN1 DENİZ DENER 9.887 En hızlı araba ödülü2 PANAYİOTİS SOCRATOUS3 İBRAHİM ALKAN11SN1 STELLİOS SWOTTOU2 ÖMER İLHAN SAYAR3 KEMAL ATAOĞLU12SN1 GÜRKAN GÜLDEREN2 KEMAL TOPCUOĞLU3 HÜSEYİN DENEY13SN1 MEHMET ERGİNSOYLU2 SERTAÇ ZURNACI3 ALİ ÇIDAN14SN1 ERSİN DANACI2 HÜSEYİN GÜNE3 BAYRAM SAYLIK15 SN1 OSMAN TENBEL2 VOLKAN YAVUZ3 BATUHAN KUMCUL