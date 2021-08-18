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Dragda başarılılar ödüllendirildi

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Dragda başarılılar ödüllendirildi
Necati KÜLAHLILAR
Akıncılar Tünel yolunda düzenlenen Tuning Torch Drag Yarışı ödül töreni Cahit Necipoğlu Müzesinde gerçekleştirildi. Tuning Torch Drag Yarışında, Deniz Denner, 9.887lik derecesi ile en hızlı araba ödülünü almıştı.
Kategorilere göre dereceye girenler şöyle:
9SN
1 DENİZ DENER 9.887 En hızlı araba ödülü
2 PANAYİOTİS SOCRATOUS
3 İBRAHİM ALKAN
11SN
1 STELLİOS SWOTTOU
2 ÖMER İLHAN SAYAR
3 KEMAL ATAOĞLU
12SN
1 GÜRKAN GÜLDEREN
2 KEMAL TOPCUOĞLU
3 HÜSEYİN DENEY
13SN
1 MEHMET ERGİNSOYLU
2 SERTAÇ ZURNACI
3 ALİ ÇIDAN
14SN
1 ERSİN DANACI
2 HÜSEYİN GÜNE
3 BAYRAM SAYLIK
15 SN
1 OSMAN TENBEL
2 VOLKAN YAVUZ
3 BATUHAN KUMCUL
 
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