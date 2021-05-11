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Dragçılar ve motosikletçiler, Tünel’de buluşacaklar

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Dragçılar ve motosikletçiler, Tünel’de buluşacaklar
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) ile Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK)15 yıl aradan sonra ortak bir organizasyon düzenleyecek.
2006 yılında Geçitkale Havalimanı‘nda düzenlenen efsanevi drag yarışından bu yana ilk kez otomobil ve motosiklet yarışları ayni organizasyon çatısı altında yapılacak.
4 – 5 Haziran’da Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğunda yapılacak ve 2 gün sürecek yarışa, şimdiden 60 araç kayıt yaptırdı. Yarış ülkemizde drag pisti olmadığı için Akıncılar Tünel’de gerçekleştirilecek.
 
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