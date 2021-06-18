Dragçılar kupalarını aldılar

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Oromobil Derneği’nin düzenlediği sezonun ilk yarışı olan Cahit Necipoğlu Ltd Oto – Moto Yarışı ödül töreni düzenlendi.
Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğundadüzenlenen oto – motodrag yarışı ödül töreni, Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki Cahit Necipoğlu Müzesinde gerçekleştirildi.
Nefes kesen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları Cahit Necipoğlu Müzesinde gerçekleştirilen organizasyonla takdim edildi.
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