Dragçılar kupalarını aldılar

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Oromobil Derneği’nin düzenlediği sezonun ilk yarışı olan Cahit Necipoğlu Ltd Oto – Moto Yarışı ödül töreni düzenlendi.

Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğundadüzenlenen oto – motodrag yarışı ödül töreni, Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki Cahit Necipoğlu Müzesinde gerçekleştirildi.

Nefes kesen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları Cahit Necipoğlu Müzesinde gerçekleştirilen organizasyonla takdim edildi.





