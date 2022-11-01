Dragcılar final için piste çıkacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın dördüncü ve final ayağı olan “MiracleCash&MoreDrag Yarışı” 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor

MiracleCash&More ana sponsorluğunda yapılacak 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası sezon finali için hazırlıklar sürüyor. Yarış öncesi düzenlenen toplantı ile organizasyon basına tanıtıldı. Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve MiracleCash&More’un ana sponsorluğu’nun yanı sıra LifecellDigital’in iletişim sponsorluğunda, CapitalRadio’nun medya sponsorluğunda yapılacak yarışa Comment Printing, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Mardo, Değirmenlik Belediyesi, Prime Cars, NEU Hospital ve Cahit Necipoğlu Limited de destek veriyor. Sezon finali 4 Kasım 2022 Cuma günü 17.00-21.00 saatleri arasında yapılacak sıralamalarla başlayacak. Organizasyonda heyecan, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü 15.00’de ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 69 kayıt alınan organizasyonun gece 22.00’ye kadar sürmesi bekleniyor. Kayıtlar ise 3 Kasım 2022 Perşembe günü tamamlanacak. 2022 yılının son Drag yarışına güneyden yine önemli yarışçılar kayıt yaptırdı. En üst sınıf olan 9 saniye sınıfına 2 olmak üzere toplam 5 hızlı yarışçı güneyden yarışa katılacak. Kadın yarışçıların ise Drag yarışlarına ilgisi final yarışında da devam ediyor. Şu ana kadar 5 kadın yarışçı kayıt yaptırdı. Toplantıda; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru MiracleCash&More Direktörü Ebru Törehan ve KKDSOD Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

İSMET TUFAN: SEZON FİNALİMİZ İÇİN GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ VE YİNE BÜYÜK BİR İLGİYLE YARIŞIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Yarışlar ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bildiğiniz üzere Ekim ayında yapmayı planladığımız Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın sezon finalini hava şartları nedeniyle Kasım ayına almıştık ve sezonun finalini bu hafta sonu 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriyoruz. MiracleCash&Moresponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bu yarış, sezonun son yarışı olacağı için büyük ilgi görüyor ve gerek sosyal medyadan, gerekse özel mesaj yoluyla kayıt yaptırmak isteyen veya yarışı izlemek isteyenlerden geri dönüşler alıyoruz. Kayıtlarımız şu an 70 araca kadar ulaşmış durumda ki kayıtların son bulacağı Perşembe gününe kadar 20 araç daha bekliyoruz. Türkiye’de Drag yarışlarını organize eden arkadaşımız Metin Doğan arkadaşımızın da ülkemize geleceğini öğrendim, Türkiye’den de yarışımıza katılım olması bizim için sevindirici bir haber. Ayrıca Güneyden de 5 yarışçı arkadaşımız katılacak. Bunların ikisi, sezon boyunca en iyi 2 dereceyi yapan arkadaşlarımızdır. Bir de bu yarış en fazla kadın sporcunun kayıt yaptırdığı yarış olacak. Şu ana kadar 5 kadın sporcumuz kayıtlarını gerçekleştirdi. Bu yarışta seyircilerimize 80 TL gibi bir rakama böyle bir organizasyon sunacağız. Her yarışta olduğu gibi GelengülProduction farkıyla yarışımız canlı yayınlanacak. İletişim sponsorumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sağlayacağı kesintisiz internetle bu yayınlar gerçekleşecek. Her zaman söylediğimizi yine söylemek istiyorum. Bizim bir yarış pistimiz olmadığı için Akıncılar tünel yolunu bir kaç gün içinde yarış pistine çeviriyoruz ve bu hiç de kolay bir iş değil. Ve her zamanki gibi seyircilerimizin keyifli bir şekilde organizasyonu takip edebilmeleri için yine yiyecek, içecek standlarımız, tuvaletlerimiz ve tribünlerimiz gibi ihtiyaçlarımızın hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Bu vesileyle bütün sezon boyunca bu organizasyonların yapılabilmesi için emek harcayan tüm yarış ekibime, yönetimime, sponsorlarımıza ve basınımıza çok teşekkür ederim. Tüm katılacak olan yarışçılarımıza başarılar, seyircilerimize de keyifli bir yarış dilerim.”

ÇAĞAN KUBİLAY: ŞAMPİYONAYA ADIMIZI VERMEKTEN DOLAYI GURURLUYUZ

Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’na adımızı vermekten gurur duyuyoruz. Sezonun son yarışını da inşallah diğer yarışlarımızda olduğu gibi sıkıntısız bir şekilde gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü herkesi oraya, bu güzel organizasyonu yerinde izlemeye bekleriz. Bu büyük organizasyonu gerçekleştiren başkanıma ve ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Kolay bir iş değil yaptıkları. Güven Sigorta olarak biz her zaman Motorsporlarınıdestekliyıoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Umarım başka firmalar da bu tür organizasyonlara katkıda bulunur çünkü gerçekten bu tür büyük organizasyonların yapılabilmesi için büyük maddi kaynağa ihtiyaç vardır. Kazasız belasız güvenli bir yarış olmasını diliyorum ve tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.” dedi.

EBRU TÖREHAN: AYIN 5’İNDE HEP BİRLİKTE ORADA OLALIM

Yarışın ana sponsoruMiracleCash&More Direktörü Ebru Törehan: “Biz MiracleCash&More olarak sezonun sonuna yetişebildik ancak bundan sonra çok uzun süreli bir birlikteliğimiz olacağını düşünüyoruz. Kazasız belasız bir yarış olmasını diliyoruz. Çok eğlenceli ve keyifli olacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki sezonlarınızda, kendi pistinizde yarışlarınızı yapabilmeniz için biz MiracleCash&More olarak gerekli olan herşeyi yapmak istiyoruz. Güzel bir yarış olmasını diliyorum. Ayın 5’inde hep birlikte orada olacağız. Teşekkür ediyorum.” dedi.

