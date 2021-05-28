Dragçılar eğitimden geçti

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği sezonun ilk yarışı öncesinde yarışa ilk kez katılacak olan sporcular için sporcu eğitim toplantısı düzenleyerek bilgilendirme yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 5 Haziran’da yapılacak Cahit Necipoğlu Drag Yarışının hazırlıklarını sürdürüyor.

İsmet Tufan başkanlığındaki yönetim kurulu, sezonun ilk yarışı öncesinde yarışa ilk kez katılacak olan sporcular için sporcu eğitim toplantısı düzenledi. Toplantıya,Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği ile aynı gün ortak etkinlik düzenleyecek olan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KİTMOK) başkanı İbrahim Önderoğlu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonubaşkanı Hasan Karaokçu da katıldı.

Toplantıdakurallaranlatılırken, zamanlama sisteminin işletilmesi eğitimi sonrasında katılımcıların soruları da cevaplandı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu da madde bağımlılığı konusunda eğitim verdi.

