Drag yarışına büyük ilgi

“Tuning Torch Drag Yarışına” karantinasız sınır geçişlerinin başlaması ile beraber Kıbrıslı Rum ve Türkiye’den de süratli araçları ile yarışçılar gelecek

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan “TuningTorchDrag Yarışı” 6-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor.

2021 yılının ilk Drag yarışı geçtiğimiz ay yapılmış, 5000’den fazla seyircinin yerinde takip ettiği ve 71 aracın mücadelesine sahne olan yarış büyük beğeni toplamıştı. İlk yarışın ardından ikinci yarış için kolları sıvayan KKDSOD yönetimi, ikinci yarışın 6-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında yine Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılacağını açıklamıştı.

Kayıt işlemlerinin sürdüğü yarış için şu ana kadar 62 yarışçının kayıt yaptırdığı, karantinasız sınır geçişlerinin başlaması ile beraber Rum kesimi ve Türkiye’den de süratli araçları ile yarışçıların gelmesiyle ilginin ilk yarıştan daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

