Drag Tünel’de başlayacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2021 yılı Drag Yarışları Şampiyonası takviminin ilk etkinliğini gerçekleştiriyor.

2021 yılı için 1 antrenman günü ve 4 drag yarışı düzenlemeyi planlayan Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, sezonun startını verdi. İlk etkinlik için hazırlıklarını tamamlayan dernek, Ercan Tünel’de bugün saat 15:00’te başlayacak antrenmanda 26 yeni hakeme de görev verecek.

KKDSOD 2021 yılı Drag Yarışları Şampiyonası takvimi ise şöyle;

8 Mayıs Cumartesi Antrenman

4-5 Haziran Gece Yarışı

6-7 Ağustos Gece Yarışı

25-26 Eylül Gece Yarışı

30-31 Ekim Gündüz Yarışı

