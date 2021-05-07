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Drag Tünel’de başlayacak

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Drag Tünel’de başlayacak
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2021 yılı Drag Yarışları Şampiyonası takviminin ilk etkinliğini gerçekleştiriyor.
2021 yılı için 1 antrenman günü ve 4 drag yarışı düzenlemeyi planlayan Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, sezonun startını verdi.  İlk etkinlik için hazırlıklarını tamamlayan dernek, Ercan Tünel’de bugün saat 15:00’te başlayacak antrenmanda 26 yeni hakeme de görev verecek.
KKDSOD 2021 yılı Drag Yarışları Şampiyonası takvimi ise şöyle;
8 Mayıs Cumartesi Antrenman
4-5 Haziran Gece Yarışı
6-7 Ağustos Gece  Yarışı
25-26 Eylül Gece Yarışı
30-31 Ekim Gündüz Yarışı
 
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