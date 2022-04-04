Drag sezonu antrenmanlarla başladı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonası başlıyor. Sezon öncesi son hazırlıklar için geçtiğimiz Cumartesi günü, Mobile Link Cep Shop sponsorluğunda antrenman yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2022 sezonu startını veriyor. 23-24 Nisan 2022 tarihleri arasında, ikinci kez yapılacak olan Cahit Necipoğlu DragYarışı’na hazırlık amaçlı organize edilen antrenman günü, Akıncılar yolundaki tünelde, Mobile Link Cep Shop’un katkılarıyla yapıldı. Sporcular ve seyirciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan organizasyonda 61 araç piste çıktı. 402 metrelik pistte günün en hızlısı, Audi A3 aracıyla AndreasThrasivoulou oldu. 240,16 kilometre saatte hıza ulaşmayı başaran Thrasivoulou, 402 metreyi sadece 9,649 saniyede geçti. Thrasivoulou bu derecesi ile bu güne kadar tünelde süre alan en hızlı araba ve en yüksek hıza ulaşan araç oldu.

En iyi reaksiyon gösteren yarışmacı ise 0,149 saniyelik reaksiyon zamanı ile Umut Göksu oldu.



