Drag sezonu, Akıncılar yolundaki tünelde devam edecek

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak 3.Mobilelink Cep Shop Drag Yarışı ile devam ediyor. Kayıtların yine 70’e ulaştığı organizasyon Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’na devam ediyor. Bu sezona Nisan ayında yapılan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı ile başlayan dernek, mayıs ayında Mobilelink Cep Shop Time Attack yarışını gerçekleştirmişti. Sezonun üçüncü etkinliği ve 2.Drag yarışı olacak organizasyon yine Mobilelink Cep Shop sponsorluğunda yapılacak. Adanın en hızlı otomobillerinin piste çıkacağı organizasyon 3-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Akıncılar yolundaki tünelde yapılacak.

Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Mobilelink Cep Shop’un yarış sponsorluğunun yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Turkcell, CapitalRadio, HastagPerformance, Değirmenlik Belediyesi, Cahit Necipoğlu Ltd.,GurPerformance ve Near East Bank’ın katkılarıyla yapılacak organizasyon 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 15.00’den itibaren yapılacak sıralamalarla başlayacak. Heyecanın dozu ise 4 Haziran 2023 Pazar günü saat 11.00’den itibaren başlayacak olan ikili eşleşmelerle artacak.

KAYITLAR 70’E ULAŞTI

Her yarış olduğu gibi yine 9 saniye ile 15 saniye arası 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağı organizasyonda kayıtlar sezonun ilk yarışında olduğu gibi 70’e ulaştı. 7 pilotun Türkiye’den, 2 pilotun da güneyden katılacağı yarışta 3 de kadın pilot yine her yarış olduğu gibi piste çıkacak. 52bin Türk Lirası toplam para ödülünün olacağı organizasyonda kıyasıya bir kapışma yaşanacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre seyirci biletlerinin 100 Türk Lirası olacağı ve sponsor firma Mobilelink Cep Shop tarafından yapılacak çekilişlerle seyircilere sürpriz hediyelerin dağıtılacağı duyuruldu.



