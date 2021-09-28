Drag heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın 3. ayağını gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği “Mobile Link Cep Shop DragYarışı”nı 1 – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında Akıncılar yolu tünelinde gerçekleştiriyor.

Yarış öncesinde organizasyonun antrenmanları 72 aracın katılımıyla yapılmıştı. Mobile Link Cep Shop Drag Yarışının basına tanıtımı ise 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 12.00’de Lefkoşa EziçRestaurant üst katında yapılacak.

