Drag hakemleri göreve hazır

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) tarafından açılan hakem kursunu tamamlayan 25 yeni hakeme geçtiğimiz Cuma günü verilen son eğitimden sonra drag yarışları hakemi lisanları dağıtıldı.

Hakem kursuna katılan adayların, pit alanı, kapalı park, start, teknik kontrol, zamanlama sistemi ve pist güvenliği alanlarında eğitim aldıklarını belirten KKDSOD eğitim sekreteri Emre Erosal, kursu başarıyla tamamlayan hakemlerin ilk organizasyon olan 8 Mayıs antrenman gününde görev alacaklarını da sözlerine ekledi.

