banner583
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
28 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
51 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
280 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
117 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
31 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
372 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
26 0
banner661
banner570

Drag hakemleri göreve hazır

banner476

Drag hakemleri göreve hazır
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) tarafından açılan hakem kursunu tamamlayan 25 yeni hakeme geçtiğimiz Cuma günü verilen son eğitimden sonra drag yarışları hakemi lisanları dağıtıldı.
Hakem kursuna katılan adayların, pit alanı, kapalı park, start, teknik kontrol, zamanlama sistemi ve pist güvenliği alanlarında eğitim aldıklarını belirten KKDSOD eğitim sekreteri Emre Erosal, kursu başarıyla tamamlayan hakemlerin ilk organizasyon olan 8 Mayıs antrenman gününde görev alacaklarını da sözlerine ekledi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.