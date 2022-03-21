Dikmen ovaları motor sesleriyle inledi

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2022 sezonuna KITMOK 2022 Enduro Şampiyonası ilk yarışı ile başladı. Geçtiğimiz Pazar günü Lavinium bölgesinde yapılan yarışta 27 sporcu mücadele etti, 8 sınıfta dereceye girenler belirlendi

Bu sezon Enduro, Supermoto, Motodrag ve Motokros olmak üzere 4 branşta 13 organizasyon planı yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), sezonun ve KITMOK 2022 Enduro Şampiyonası’nın ilk yarışını geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdi. Sezonun ilk yarışı, Yakın Doğu Üniversitesi ile Dikmen arasında kalan Lavinium bölgesinde hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapıldı. Kalabalık seyirci topluluğu önünde, 27 sporcunun mücadelesine sahne olan yarışta heyecan da üst seviyedeydi. Yarışçılar biri deneme olmak üzere üçer kez geçtikleri etap sonunda dereceye girenler belirlendi ve ödül töreni etabın start noktasında yapıldı.

Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech Büteteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de destek verdiği organizasyonda Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride yarışlar yapılırken, Kros kategorisi 6 sınıfa, ATV kategorisi ise 3 sınıfa ayrıldı. Motokros MX1A sınıfında Ahmet Ömerağa, MX1B sınıfında Yusuf Akınlar, MX1C sınıfında Arcan Tüfekçi, MX2A Sınıfında Barış Hürkol, MX2B Sınıfında Mustafa Güçeri ve MX Genç sınıfında Cengiz Bergün birinci olan isimlerdi. ATV kategorisi ATV1 sınıfında ise Hüseyin Soygazi, ATV2 sınıfında Ahmet Miralay ve ATV Kadın sınıfında Hatice Emin birinci oldular. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, KITMOK Yönetim Kurulu üyeleri ve dereceye girenlerin aileleri takdim etti.



Motokros MX1A:

1.Ahmet Ömerağa (73) 2:55.866

2.Doğay Erlant (114) 3:17.735

3.Yakup Çavuşgil (181) 3:20.145

Motokros MX1B:

1.Yusuf Akınlar (93) 3:14.554

2.Mert Alageyik (10) 3:14.616

3.Mustafa Bondigo (98) 3:17.854

Motokros MX1C:

1.Arcan Tüfekçi (115) 3:15.765

2.Ogün Mannai (249) 3:22.210

3.Berke Barkut (11) 3:24.160

Motokros MX2A:

1.Barış Hürkol (27) 3:05.751

2.Cemali Nehirli (9) 3:20.502

3.Eyüp Saygılı (150) 3:22.532

Motokros MX2B:

Mustafa Güçerl (515) 3:18.936

Motokros MX Genç:

Cengiz Bergün (46) 3:25.972

ATV1:

1.Hüseyin Soygazi (69) 3:06.902

2.Berk Ekensoy (3) 3:07.695

3.Sami İsak (31) 3:09.231

ATV2:

1.Ahmet Miralay (8) 2:58.068

2.Hasan Pilli (222) 3:03.253

3.Ömer Arkan (17) 3:18.781

Kadın ATV:

Hatice Emin (91) 4:16.713

