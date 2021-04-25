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Deniz, Skoda ile etaplara döndü

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2021 sezonu ile birlikte Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu organizasyonlarında yarışacak olan Deniz Fahri, siyah renkli Skoda FabiaR5 ile ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Deniz, Skoda ile etaplara döndü
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası başlıyor.
2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı 2 gün boyunca gerçekleştirilecek. Chase Grup Rallisi olarak düzenlenecek olan ralli 7 – 8 Mayıs tarihlerinde ZetKarting, Şirinevler, Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı ile etaplara ısınan pilotlar, Chase Grup Rallisi öncesinde arabalarını denemeye başladılar. Yarışın düzenleneceği etaplarda test sürüşleri gerçekleştiren yarışçılar arasında Deniz Fahri de vardı. Türkiye Ralli Şampiyonasında yarıştığından dolayı ülkemizde yarışmayan Deniz Fahri, 2021 sezonu ile birlikte Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu organizasyonlarında yarışacak. Deniz, Türkiye Ralli Şampiyonasında üçüncülük elde etmişti.
Rocks Otel sponsorluğunda yarışacak olan Deniz Fahri, siyah renkli Skoda R5 ile ilk test sürüşünü gerçekleştirirken, ilk yarış öncesinde arabasına alışmaya çalıştı.
 
 
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