Dağçamurcular, Yedikonuk ve Mersinlik’e çıkarma yapacak

Dağçamur Offroad Derneği, Yedikonuk’ta bulunan Yudi Dağında, Yudi Dağ Macerası adı altında offroad gezisi düzenleyecek.

Dağçamur Offroad Derneğinin “Gümbür gümbür geliyoruz” sloganı ile 24 Ekim Pazar sabahı saat 09.30’da Erülkü Tır Parkında başlatacağı gezide, 2 saatlik bir doğa gezisi olacak. Daha sonra ise hazırlanacak çamurda 1 saatlik bir oyun ve ardından finiş noktası Mersinlik Piknik Alanı olacak.

Mersinlik Piknik Alanında Dj eşliğinde eğlence ve kebap partisi düzenlenecek.Kurulacak olan stantta şiş kebap 40 TL, köfte 35 TL ve tavuk 35 TL’ye satılacak. Eğlencede muhteşem müzikler ve kareoke de yer alacak.

