Dağçamurcular yaz kampı yapacak

DağçamurOffroad Derneği sezonun ilk çadırlı yaz kampını, “Çadırını ve oltanı kap gel” sloganıyla Yeşilırmak’ta düzenleyecek

DağçamurOffroad Derneği sezonun ilk çadırlı yaz kampını 7 – 8 Ağustos 2021 Cumartesi günü düzenleyecek.

DağçamurOffroad Derneği sezonun ilk çadırlı yaz kampı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Adamızın ormanlarının da içinde bulunduğu yangın riskinide göz önünde bulundurarak bu yılki kamp etkinliğini Yeşilırmak’ta bulunan Musa’nın Yeri piknik alanında gerçekleştireceğiz. Çeşitli aktivitelerinde yapılacağı kampa offroad aracı olan – olmayan çadır kampını seven tüm doğaseverler davetlidir.

“Çadırını ve oltanı kap gel” sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinlikte balık tutma yarışması, tavla turnuvası, halat çekme oyunu ve çocuklar için mini yarışmalar yapılacak.

Kamp kurulacak yerin özel mülk içerisinde olduğundan dolayı giriş için işyerine kişi başı 10 TL ödeme yapılacak. Ayrıyeten sabah tüm katılımcıların birlik ve beraberliğini pekiştirme için düzenlenecek olan toplu kahvaltı ücreti ise kişi başı 40 TL olarak belirlendi.

Toplanma yerleri ve saatleri aşağıdaki gibidir:

Mağusa,Mesarya ve Lefkoşa için toplanma yeri Fuar Alanı karşısı eski Lemar Park yeri hareket saati 15.00 olacak. Girne – Lapta bölgeleri için toplanma yeri Lapta Karavanlar Bölgesi, hareket saati ise 15.00 olacak. Güzelyurt bölgesi ve genel toplanma yeri olarak Güzelyurt Lemar Park yeridir. Buradan saat 16.00 civarı topluca hareket edip, tamamen asvaltgüzergahtan kamp kurulacak bölgeye gidilecek.

DağçamurOffroad Derneği Yönetimi katılacak olan tüm doğaseverlere şimdiden güzel bir iki gün geçirmelerini dileriz.”

