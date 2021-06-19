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Dağçamurcular, Mesarya’ya adrenalin götürecek

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Dağçamur Off Road Derneği, Mesarya’da bir ilke imza atarak bugün “Maceraya hazır mısınız?” sloganıyla 1. Mesarya Çamur Oyunları Etkinliğini düzenleyecek

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Dağçamurcular, Mesarya’ya adrenalin götürecek
Dağçamur Off Road Derneği yönetimi, Mesarya’da bir ilke imza atarak bugün 1. Mesarya Çamur Oyunları Etkinliğini düzenleyecek.
Çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle “Maceraya hazır mısınız?” sloganıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, tamamıyla Mesarya bölgesinde olacak. Gezide toprak parkur, asfalt parkur ve macera oyun alanı bulunacak. Macera etabında birbirleriyle mücadele edecek olan ekiplerin ilk üçe girenlerine kupa takdim edilecek. Aynı zamanda oyun alanında yiyecek içecek standları da kurulacak. Günün sonunda asfalt güzergâhtan Alevkayası Piknik Alanına varılıp gün sonlandırılacak. Katılımın yüksek olduğu etkinlik için DağçamurOff Road Derneği yönetimi, katılımcılardan katılım ücreti talep etmedi.
1.Mesarya Çamur Oyunları Etkinliği için toplanma yerleri, “Lapta-Girne bölgesi için saat 08.30 hareket Karakum Metropol Park Yeri, Güzelyurt bölgesi için saat 08.30 hareket Güzelyurt Lemar Park Yeri, Lefkoşa – Mağusa – Mesarya hareket saat 09.30 Erülkü Tır Parkı” olacak.
Bu arada geziye katılacak olan tüm araçlarda çeki halatı ve küçük yangın söndürücü bulundurmak mecburi olacak. Oyunlara katılacak olanlar pilotların ve co pilotların ise kasklarının olması koşul olacak.
 
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