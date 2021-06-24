Dağçamurcular çamurda şov yaptılar

Dağçamur Offroad Derneği, Serdarlı ile Alevkayası arasındaki bölgelerde, bol çamurlu ve offroada yakışır engellerle donatılan etapta etkinlik düzenledi

Yusuf Tosun başkanlığındaki Dağçamur Offroad Derneği'nin, Serdarlı ile Alevkayası arasındaki bölgelerde 20 Haziran’da gerçekleştirmiş olduğu etkinlik büyük yankı uyandırdı.

75’e yakın araçla toplanan Dağçamurcular,sabah saat 10.00’da Erülkü Süpermarket Tır Parkından hareket ettiler. Sırasıyla Değirmenlik, Alevkayası, Serdarlı, Görneç ve Tirmen tepelerinde gezinen offroadçular,Tirmen’de bulunan Tırmanma Tepeleri bölgesinde Serdarlı Belediyesi ve Dağçamur Offroad Derneği'nin kendi katkılarıyla hazırladıkları offroad oyunları etabında mola verdi.

Hazırlanan oyun etabında yarışmak için 12 ekip kayıt yaptırdı. Bol çamurlu ve offroada yakışır engellerle donatılan etapta ekipler kıyasıya yarıştılar. Günün sonunda en iyi dereceleri yapan ekiplere Dağçamur yönetimi tarafından kupaları taktim edildi.

Etkinliğin kapanışındayapılan konuşmada yönetim kurulu, bir sonraki organizasyonda daha da kapsamlı, ancak amatör ruhtan da ödün verilmeyeceğinin müjdesini verdi.

