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Dağçamur yönetimi güzergahını açıklandı

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Dağçamur Offroad Derneğinin, "Bir damla kan hayat kurtarır." sloganıyla yapacağı etkinliğin güzergahı açıklandı

Dağçamur yönetimi güzergahını açıklandı
Yusuf Tosun başkanlığındaki DağçamurOffroad Derneği, 8 Mayıs Cumartesi günü "Bir damla kan hayat kurtarır." sloganıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek.
DağçamurOffroad Derneği etkinliğin yol güzergahını da açıklarken, anlamlı etkinlikle ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:
"Bir damla kan hayat kurtarır." sloganıyla yapacağımız etkinliği için saat 14.00’te Lefkoşa Atatürk Stadyumu park yerinde toplanıyoruz. Güzergahımız Dikmen, Taşkent, Bufavento Kalesi ve Girne dağ yolundan geçerek Girne merkezde bulunan Baldöken Oto Parkında araçlarımızı park edeceğiz. Eski Limanda konuşlandırılan Kızılay aracında kan bağışında bulunacağız.
Girne Belediyesi o güne özel DağçamurOffroadcularından park ücreti almayacak. Duyarlı olan tüm offroad severlerin bu güzel kampanyaya destek vermesi temennimizdir. Etkinliğe katılacak olanların, Covid 19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak zorunda olduklarını belirtiriz.”
 
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