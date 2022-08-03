Dağ-Çamur Offroad Derneği yaz etkinliklerini tamamladı

Dağ-Çamur Offroad Derneği (DAÇOFF), muhteşem bir organizasyonla yaz etkinliklerini sonlandırdı. Umuda Yolculuk Karavanı Sosyal Riskleri Önleme Derneği’nin sponsorluğunda ve Darem Ltd. Motul yağları, Lapta Belediyesi, Tüfekci Ltd. ile Stormax'ın da destekleriyle gerçekleştirilen Lapta plaj offroad oyunları, yoğun bir katılımla yapıldı.

Tüm güvenlik önlemlerinin alınması organizasyonda dikkat çeken unsurdu. Dereceye giren ekiplere ödüllerini Hasan Kurumanastırlı, Hakan Kofalı, Halil Erdoğuş ve Dernek Yönetimi takdim etti. Dereceye giren ekipler şu şekilde;

2000cc altı Kadınlar

1.Melisa Taşel-Süleyman Yaşlıhan

2000cc üstü Kadınlar

1.Niğmeti Çiftci-Levent Çiftci

2.Gülcan Çiftci-Levent Çiftci

2000cc altı Erkekler

1.Niyazi Bolu-Baran Bolu

2.Mustafa Fotalı- Nidai Fotalı

3.Devrim Şah- Efe Şah

2000cc üstü Erkekler

1.Levent Çiftci-Niğmeti Çiftçi

2.Mustafa Özerdem- Ahmet Buzlukcuoğlu

3.Derviş Kiracı-Osman Dağaştı

