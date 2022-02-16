Dağ-Çamur Offroad Derneği sezonu açtı

Sezon öncesi dernek olarak tescilini alan Dağ-Çamur Offroad Derneği, 2022 sezonuna Offroad Gezi Organizasyonu ile başladı. 6 Şubat 2022 Pazar günü yaklaşık 70 ekibin katılımıyla, kalabalık bir doğa gezisi ve offroad oyunları gerçekleştirildi

Ülkemizin en yeni offroad derneği olan Dağ-Çamur Offroad Derneği, tescilini alır almaz ilk organizasyonunu gerçekleştirdi. 2022 sezonunun açılış organizasyonu olan etkinlikte Akdeniz Ormanı’na gezi düzenlendi.

70 kadar ekibin katıldığı etkinlik 6 Şubat 2022 Pazar sabahı Karşıyaka Belediye Plajı park yerinde katılımcıların toplanmasıyla başladı. Camiada kaybedilenler için saygı duruşu yapıldıktan sonra dernek gönüllülerine organizasyon hakkında bilgiler verildi. Dernek başkanı Yusuf Tosun kısa bir konuşma yaptı ve üyelere derneğin tescilini aldığını duyurdu. Tosun’un yaptığı konuşma sonrası coşkulu kalabalığın alkışlarıyla Dağ-Çamur Offroad’un dernek oluşu kutlandı.

Sırasıyla Kayalar, Sadrazamköy ve Koruçamasvalt parkurları geçildi. Daha sonra Koruçam ve Akdeniz orman etapları bol çamur içeren bir güzergahtan geçilerek Kum Tepelerine varıldı. Günü kebap partisi ve kum tepeleri oyunlarıyla sonlandıran Dağ-Çamur’cular mutlu ve adrenalin yüklü bir günün mutluluğunu yaşadılar. Dernek yönetiminden alınan bilgiye göre hiç ara vermeden yeni ve sürpriz organizasyonların çalışmalarına başlandığı ve bu yılı dolu dolu geçirmeyi planladıkları müjdesi aktarıldı.

