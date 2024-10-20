Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024 kıyasıya mücadele

Kyrenia Offroad Derneği ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortak organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions ana sponsorluğunda başladı. 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak yarışın ilk gününde 17 ekip start aldı. Cyprus Constructions’ın projesi, Esentepe’de bulunan Pearl Island’da başlayan yarışta ilk gün ralli kategorisi ekipleri 1’i açık toplam 5 etap geçerken, Raid kategorisi ekipleri 3 koordinat etabı, 1 de açık etap geçti.
Ralli kategorisinde günün lideri Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi
Ralli kategorisi ekipleri önce Görneç, ardından Balıkesir ve Serdarlı bölgesinde mücadele ettiler. Çok yakın dereceler elde ede ekiplerden Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi günü ilk sırada tamamlamayı başarırken, Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi günün son etabında lastik patlatarak liderliği kaptırdı ve ikinci sıraya geriledi. Hakan Kofalı-Mehmet Karzaoğlu ikilisi ile Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy ikilisi ise kıyasıya bir üçüncülük mücadelesi sergiledi. Günün üçüncüsü Kofalı-Karzaoğlu ikilisi oldu.
Raid kategorisinde günün lideri Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş
Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”e Doğacı Offroad Derneği de katkı koydu ve kalabalık bir ekiple Raid kategorisinde mücadele ettiler. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarından etapları öğrendikleri formatta yarışan Raid kategorisi ilk gün önce Alagadi’den Alevkayası’na, ardından Balıkesir’den Aslanköy’e ve tekrar Balıkesir’den İnönü’ye yarıştıktan sonra son olarak Gönendere’den Tirmen’e yarışıp ilk günü tamamladılar. 10 ekibin mücadelesine sahne olan yarışın ilk gününde resmi olmayan derecelere göre günün birincisi Gökhan Onurlu-Fırat Gümüş ikilisi olurken ikinci Mustafa Yemen-Muzaffer Yemen ikilisi ve üçüncü Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu.
Pazar sabahı Esentepe bölgesi ardından Doğu Mesarya
Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yapıyor. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Doğu Mesarya bölgesinde mücadele edecekler. Ekipler yaklaşık 65 kilometrelik 3 açık etap geçip ralliyi takribi 16.00’da Pearl Island Esentepe’de noktalayacak.
Ralli İlk Gün Dereceler:
|No.
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|Derece
|1
|3
|Göksel Macila
|Buğra Tabak
|Mitsubishi Pajero
|T4
|50:01.859
|2
|8
|Argun Çağıl
|İrfan Topcu
|Tomcat
|T4
|51:58.036
|3
|7
|Hakan Kofalı
|Mehmet Karzaoğlu
|Tomcat
|T4
|51:59.050
|4
|5
|Zühtü Cumalıgil
|Kemal Hüdasoy
|Nissan Patrol
|T4
|52:43.096
|5
|1
|Hasan Reyhan
|Niyazi Yorgancıoğlu
|Mitsubishi Pajero
|T3
|54:49.916
|6
|4
|Halim Kahveciler
|Ramadan Uzun
|Nissan Patrol
|T3
|55:12.175
|7
|9
|Sander Kahveciler
|Eser Sulo
|Tomcat
|T4
|Bitiremedi
Raid İlk Gün Dereceler:
|No.
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|3 GPS Etabı Km.
|1
|16
|Gökhan Onurlu
|Fırat Gümüş
|Jeep Wrangler
|61.875
|2
|11
|Mustafa Yemen
|Muzaffer Yemen
|Ford Ranger
|64.486
|3
|17
|Mustafa Dedeoğlu
|Yüksel Güneş
|Mitsubishi Pajero
|66.383
|4
|14
|Devrim Dedeoğlu
|Yücel Güneş
|Mitsubishi Pajero
|67.680
|5
|12
|Mehmet Akkılıç
|Umur Akdeniz
|Mitsubishi Pajero
|69.844
|6
|18
|Üstün Dedeoğlu
|Berayet Dedeoğlu
|Mitsubishi Pajero
|72.057
|7
|21
|Evren Kurtoğlu
|Buse Kurtoğlu
|79.399
|8
|15
|Metehan Akkılıç
|Lara Sarıoğlu
|83.079
|9
|19
|Fazilet Gülbahar
|Defne Dedeoğlu
|Daihatsu
|86.882
|10
|22
|Süleyman Yılmaz
|Demir Dedeoğlu
|92.755