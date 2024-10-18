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Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor

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Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) ortaklaşa organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024, 19-20 Ekim tarihleri arasında yapılıyor

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Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
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Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da iki güzide Offroad derneğimizin ortak organize ettiği Offroad şampiyonasında sırada Afrodisia var. Sezonun 4’üncü yarışı olan ve ana sponsorluğunu Cyprus Constructions’ın üstlendiği yarış 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024 adıyla yapılacak olan organizasyon 19 Ekim 2024 Cumartesi sabahı 10.00’da Pearl Island Esentepe’den başlayacak. 20 Ekim 2024 saat 16.00’da yine aynı noktada finiş ve ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.
CUMARTESİ MESARYA BÖLGESİ
Sezonun en büyük Offroad yarışı “Cyprus Constructions Afrodisia Offroad Rally-Raid 2024”, 2 günlük programla, 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Doğacı Offroad Derneği’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta hem ralli kategorisinde hem de Raid kategorisinde yarışlar yapılacak. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında alacakları yol notlarından etapları öğrenecekleri organizasyonda ekipler ilk gün Mesarya bölgesinde yarışacaklar. Sabah saat 10.45’den itibaren etaplarda mücadele edecek olan ekipler ilk gün Serdarlı ve Geçitkale bölgesinde takip edilebilecekler. Ralli kategorisinin toplamı yaklaşık 65 kilometre olan 4 kapalı etap, 1 de açık etap geçecekleri ilk gün takribi 18.00’de sona erecek. Raid kategorisi ise ilk gün toplamı yaklaşık 100 kilometre olan 3 GPS etabı ve 1 açık etap geçerek ilk günü takribi 17.30’da tamamlayacaklar.
PAZAR ESENTEPE BÖLGESİ
Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak olan yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yapacak. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Doğu Mesarya bölgesinde mücadele edecekler. Ralli kategorisi yaklaşık 130 kilometre 3 açık etap geçip ralliyi takribi 16.00’da Pearl Island Esentepe’de noktalayacak. Raid kategorisi ise yaklaşık 90 kilometrelik açık etapların ardından finişe ulaşacak. Ekipler ikinci gün Esentepe ve Geçitkale civarında takip edilebilecek.
YARIŞA TOPLAM 20 EKİP KAYIT YAPTIRDI
Yarışa Ralli ve Raid kategorisinde toplam 20 ekip kayıt yaptırdı. Ralli kategorisinde 9 ekip kapalı etapta verilen yol notlarında göre hız limiti olmadan zamana karşı yarışacak. Açık etaplarda ise hız limitiyle mücadele edecekler. Raid kategorisinde ise 11 ekip verilen yol notlarına göre ve yine verilen hız ortalamasına göre hedef zamanda finiş görmeye çalışacak.
 
Ralli Kayıt Listesi:
                No          Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf
1             1             Hasan Reyhan   Niyazi Yorgancıoğlu        Mitsubishi Pajero            T3
2             2             Musa Ersoy        Ramadan Kıral   Tomcat T4
3             3             Göksel Macila   Buğra Tabak       Mitsubishi Pajero            T4
4             4             Halim Kahveciler              Ramadan Uzun Nissan Patrol     T3
5             5             Zühtü Cumalıgil                Kemal Hüdasoy                Nissan Patrol     T4
6             6             Serkan Bolçocuk              Ömer Yıldız         Range Rover      T4
7             7             Hakan Kofalı      Mehmet Karzaoğlu        Tomcat T4
8             8             Argun Çağıl         İrfan Topçu        Tomcat T4
9             9             Sander Kahveciler           Eser Sulo             Tomcat T4
 
Raid Kayıt Listesi:
1             11           Mustafa Yemen               Muzaffer Yemen             Ford Ranger       Raid
2             12           Mehmet Akkılıç               Umur Akdeniz  Mitsubishi Pajero            Raid
3             14           Devrim Dedeoğlu            Yücel Güneş      Mitsubishi Pajero            Raid
4             15           Metehan Akkılıç              Lara Sarıoğlu                      Raid
5             16           Gökhan Onurlu                Fırat Gümüş                      Raid
6             17           Mustafa Dedeoğlu         Yüksel Güneş                    Raid
7             18           Üstün Dedeoğlu              Berayet Dedeoğlu          Mitsubishi Pajero            Raid
8             19           Fazilet Gülbahar              Defne Dedeoğlu              Daihatsu              Raid
9             20           Ümit Gökmen   Muhammet İ. Köksal                     Raid
10           21           Evren Kurtoğlu Buse Kurtoğlu                   Raid
11           22           Süleyman Yılmaz             Demir Dedeoğlu                              Raid
 
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