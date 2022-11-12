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Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı

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Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı

Necati KÜLAHLILAR
Cumhuriyet Rallisini Enver Haskasap - Halil Mulla ikilisi kazandı.
15 Kasım Cumhüriyet rallisi Hamitköy bölgesinde yapıldı ve günün sonunda Enver Haskasap - Hallil Mulla ikilisi birinci oldu

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Etiketler; #Cumhuriyet Rallisi #Enver Haskasap
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