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Cumhuriyet için yarışacaklar

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‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 3’üncüsü 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılıyor

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Cumhuriyet için yarışacaklar
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü himayelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 3’üncüsü 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılıyor.
Yarış, Hamitköy Çevre yolu üzerinde hazırlanan yaklaşık 7,5 kilometrelik etapta yapılacak. Saat 12.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nden başlayacak rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçecekler ve takribi 16.20’te finiş görecekler.
ETAP DİKMEN-HAMİTKÖY ARASINDA HAZIRLANDI
Etap, Lefkoşa Dikmen yolu üzerinde yeni yapılan yoncayı geçer geçmez yolun doğu bölgesinden başlayıp Hamitköy Baraj bölgesine doğru gidecek. Stabilize 4 yola gelince sağa dönüp Hamitköy çevre yolu üzerindeki seyirci noktasına gidecek. Seyirci noktasından batı istikametine doğru ilerleyip köprü altından sanayi bölgesi üzerine dönecek. BRT Ormancık civarından geçip Lefkoşa Trafo Merkezi üzerinde etap son bulacak. Etabın ilk geçişi 12.50’de, ikinci geçişi 14.15’de ve son geçişi 15.35’de başlayacak. Start ve finişin olduğu gibi, her etap arasında yarışçıların uğrayacağı servis alanı da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde kurulacak.
Kayıt Listesi:
No     Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
0             Orhun Mevlit    *             Suzuki Jimmy    0
1             Sadık Bilgimer   Buse Bilgimer    Mitsubishi Lancer Evo VIII           1
2             Yusuf Cambaz   Mert Gürtaç      Mitsubishi Lancer Evo VI              1
3             Enver Haskasap               *             Skoda Fabia R5 2
4             Bahadır Gülok   Özeş Gülok        Subaru Impreza STI        H
5             Sander Kahveciler           Eser Sulo             TOMCAT             T
6             Halim Kahveciler              Ramadan Uzun Land Rover         T
7             Niyazi Bedel       Mehmet Boşnak             Land Rover Discovery    T
8             Hasan Reyhan   Seda Erpak         Mitsubishi Shogun          T
9             Selen Bilgimer   Ali Burhan           Mitsubishi Lancer Evo III              1
10           Hakan Kofalı      Mehmet Çakıcı Land Rover         T
11           Çağkan Bozalanlar           Mehmet Demirağ           Ford Fiesta S2000            2
12           Halil Mulla           Erdem Mulla      Mitsubishi Lancer Evo IX              N
13           Kerim Hacımevlüt           Mahmut Ulaş    Mitsubishi Lancer Evo VI              1
14           Mehmet Gülok                *             Subaru Impreza STI        H
15           Fehim Mani       Ahmet Öksüzoğluları     Ford fiesta R2    3
 
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