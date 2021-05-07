Cumartesi etapları değişti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı Chase Grup Rallisi Zet Karting tesislerinde 21 ekibin katılımıyla start aldı.

Chase Grup Rallisinin bugünkü etaplarında ise güvenlik tedbirleri nedeni ile değişikliğe gidildi. Şirinevler Özel etabı yarış güzergahından çıkarılırken, onun yerine Aktepe etabı geçilecek. Aktepe etabı böylelikle 4 kez geçilecek.

