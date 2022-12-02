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Çin Grand Prix'si 2023'te de yok

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal edildi

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Çin Grand Prix'si 2023'te de yok
Pandemi yüzünden 3 sezondur düzenlenemeyen yarış, gelecek yılın takviminden de çıkarılmak zorunda kaldı.
Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Nisan 2023'te Şanghay kentiyle aynı adı taşıyan pistte düzenlenmesi planlanan yarışın iptal edildiği belirtildi. 24 yarışlık takvimde oluşan boşluğun doldurulması için alternatiflerin değerlendirileceği ifade edildi.
Çin'de "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve koruma stratejisi doğrultusundaki katı önlemlere karşı birçok şehirde protesto ve tepkiler ortaya çıkmıştı.
 
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