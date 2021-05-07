Chase Rallisi sonuçları, Dünyaya duyuruluyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı Chase Grup Rallisi Zet Karting tesislerinde 21 ekibin katılımıyla start aldı.

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ilk yarışı Chase Group Rallisi canlı dereceleri Dünya'nın en büyük yarış dereceleri altyapısı "E-WRC RESULSTS " ta resmi olarak yayınlanıyor.





