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Chase Rallisi ilk 3’ü belli oldu

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Chase Rallisi ilk 3’ü belli oldu
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Grup Rallisi heyecan içerisinde tamamlandı.
Sıcak havaya rağmen binlerce ralli sever yarışı keyifle seyrederken, yarışın iddialı pilotları nefes kesen görüntüler sergilediler. Yarışın ilk 3ü açıklandı. Yarışın birincisi Skoda Fabia R5 arabaları ile Deniz Fahri - Serhan Tan ikilisi oldu. İkinciliği Skoda Fabia R5 arabaları ile Mustafa Bulutogluları - Mustafa Yücener, üçüncülüğü ise Skoda Fabia R5 arabaları ile Fikri Macila - Doğa Koyuncu ikilisi elde etti.
 
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