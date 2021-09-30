Çevik: Yarışa ilgi çok olacak

Mobile Link Cep Shop ana sponsorluğunda 1 – 2 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Drag yarışı sponsorlarından Pera Pırlanta KKTC Direktörü Bilgin Çevik, sponsorlukları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bilgin Çevik’in değerlendirmeleri şöyle:

“İsmet Tufan başkanla sponsorluk işini konuştuğumuzda hiç düşünmeden destekleme kararı almıştık.

Bu yarışta da desteğimizi sürdürüyoruz. Biz Kıbrıs’ta gençlerin bu sporlara daha çok meyilli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Başkan nezdinde derneğe de bu tip organizasyonları yaptıkları içinteşekkür ediyoruz.

Bu yarışın Güneyden de katılımın artmasıyla daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum ve tüm yarışçılara başarılar diliyorum.”

