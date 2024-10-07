Cemsa’da “Time Attack” heyecanı yaşandı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organizasyonu ve Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen sezonun dördüncü Time Attack ve Auto Show organizasyonu, 5 Ekim 2024 Cumartesi akşam üzeri Cemsa Sporting Center’de yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun 4’üncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 5 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde, 200’ün üzerinde aracın sergilendiği Auto Show’da 80 üzerinde araç da piste çıkarak Time Attack’da yarıştı. Cemsa Sporting Center’de, Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunun yanı sıra; Nippon Cars, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyon saat 14.00’de kapıların açılmasıyla başladı, tüm araçların yerini almasının ardından nefes kesen Time Attack mücadelesi başladı.

Ön Çeker, Arka İtiş, Dört Çeker, Kadınlar Ön Çeker, Kadınlar Arka İtiş, Kadınlar Dört Çeker kategorilerinin olduğu toplam 6 kategoride 80’in üzerinde pilot piste çıkıp derece elde etti. Biri formasyon olmak üzere toplam 3 tur atan sporculardan Hüseyin Şüküroğlu günün en iyi derecesini yaparak hem genel klasmanda hem de 4 çeker kategoride birincilik elde etmeyi başardı. Şüküroğlu’nun ekip arkadaşı Şükri Büyükhüseyin’in de aynı araçla piste çıktığı ve sadece 100’de 5 saniye farkla ikinci olduğu yarışta Mitsubishi Lancer Evo 8 ile ikili podyumun ilk iki basamağını almayı başardı. Genel klasmanda üçüncü olan pilot ise Ferrari marka aracıyla yarışan Fahri Altınör oldu. Altınör elde ettiği derece ile arka itiş kategori birincisi olmayı da başardı.

Dört çeker kategori üçüncüsü Ömer Karanfil, Arka İtiş kategori ikincisi Yaşar Fevzioğlu ve Arka İtiş kategorisi üçüncüsü Aykut Sokollu olmayı başardı. Ön Çeker kategoride birinci Onat Kutlar, ikinci Tanju Candaş ve üçüncü Hüseyin Karaoğlan oldu. Yarışan kadınların sayısının arttığı organizasyonda üç kategoride yarışlar yapıldı. Kadınlar Arka İtiş kategori birincisi Huri Bağrıaçık, ikincisi Emine Şüküroğlu ve üçüncüsü Yasmin Yalçınkaya olmayı başardı. Kadınlar Dört Çeker kategoride Melina Avcı birincilik kupasını alan isimdi. Kadınlar Ön Çeker kategoride ise birinci Jale Kuset, ikinci Hülya Göktaş ve üçüncü Berke Gökhan olmayı başardı.

Etkinlik boyunca spor araçların da sergilendiği organizasyonda Auto Show ödülleri de sahiplerini buldu. “En İyi Makine Dizaynı”, Honda CRX aracıyla Turgay Kumbaracı’nın, “En İyi Dış Görünüm” Suzuki Swift aracıyla Ali Polat’ın ve “En İyi Müzik Sistemi” Toyota Alex aracıyla Görkem Bilgin’in oldu.



Genel Klasman:

1.Hüseyin Şüküroğlu-Mitsubishi Lancer (65) 1:45,891

2.Şükri Büyükhüseyin-Mitsubishi Lancer (32) 1:45,942

3.Fahri Altınör-Ferrari (88) 1:47,809

Dört Çeker:

1.Hüseyin Şüküroğlu-Mitsubishi Lancer (65) 1:45,891

2.Şükri Büyükhüseyin-Mitsubishi Lancer (32) 1:45,942

3.Ömer Karanfil-Mitsubishi Lancer (28) 1:48,105

Arka İtiş:

1.Fahri Altınör-Ferrari (88) 1:47,809

2.Yaşar Fevzioğlu-Nissan 350Z (57) 1:49,048

3.Aykut Sokollu-Ferrari (77) 1:50,105

Ön Çeker:

1.Onat Kutlar-Honda (11) 1:50,485

2.Tanju Candaş-Renault Clio (7) 1:59,463

3.Hüseyin Karaoğlan-Alfa Romeo (43) 2:03,287

Kadınlar Arka İtiş:

1.Huri Bağrıaçık-Nissan 350Z (13) 2:04,747

2.Emine Şüküroğlu-Nissan Silvia (20) 2:06,924

3.Yasmin Yalçınkaya-Nissan 350Z (60) 2:15,813

Kadınlar Dört Çeker:

1.Melina Avcı-Mitsubishi Mirage (31) 2:09,209

Kadınlar Ön Çeker:

1.Jale Kuset-Citroen C2 (1) 2:14,324

2.Hülya Göktaş-Toyota Glanza (10) 2:19,989

3.Berke Gökhan-Suzuki (8) 2:20,375

